Egitto: Covid, il 28 febbraio governo aprirà portale per registrazione vaccinazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cittadini egiziani potranno cominciare a registrarsi online per la somministrazione del vaccino contro il Covid-19 domenica prossima, 28 febbraio. Lo ha annunciato la ministra della Salute dell’Egitto, Hala Zayed, in una conferenza stampa congiunta con l’ambasciatore cinese al Cairo, Liao Liqiang. La conferenza giunge un giorno dopo la consegna di 300 mila dosi di vaccino contro il coronavirus “donate” dalla Cina. “Domenica prossima sarà aperto un sito internet per accogliere le registrazioni dei cittadini per il vaccino anti-coronavirus, con priorità assegnata a gruppi di persone maggiori di 40 anni”, ha detto Zayed. “Saranno previsti 40 centri per la vaccinazione dei cittadini, in 27 governatorati del Paese”, ha proseguito. “Il vaccino Sinopharm si è dimostrato efficace all’86 per cento in termini di protezione dal coronavirus, al 99 per cento nella produzione di anticorpi e al 100 per cento nella prevenzione dei casi di gravità media e critica”, ha aggiunto Zayed. (segue) (Cae)