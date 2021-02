Egitto: Covid, il 28 febbraio governo aprirà portale per registrazione vaccinazioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra della Salute del Cairo ha rivelato che il Paese ha siglato un contratto con l’alleanza Gavi per i vaccini, per ottenere 100 milioni di dosi del siero anti-Covid-19, più altri 8,6 milioni di dosi, su un totale di 40 milioni, entro pochi giorni. Da parte sua il diplomatico cinese, esprimendo apprezzamento all’Egitto per il suo sostegno in occasione del difficile inizio della pandemia, e per i carichi di aiuti inviati l’anno scorso, ha confermato il desiderio di Pechino di potenziare le capacità del Paese nordafricano nella lotta al coronavirus. “L’Egitto è il primo Paese arabo e africano che la Cina desidera sostenere con carichi di vaccini, nel quadro di legami profondi”, ha detto Liqiang. (Cae)