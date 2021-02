Brexit: Sefcovic, estensione permette conclusione accordo in tutte 24 lingue autenticate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'estensione, accordata da Londra a Bruxelles, dell'accordo commerciale post-Brexit entrato in vigore il primo gennaio permetterà la conclusione dell'accordo in tutte le 24 lingue autenticate. Lo ha detto il vice presidente della Commissione europea, Maros Sefcovic, dopo il Consiglio Affari generali informale. "L'applicazione provvisoria dell'accordo sugli scambi e la cooperazione sarà prorogata fino al 30 aprile, come confermato oggi dalla lettera di (ministro dell'Ufficio di gabinetto britannico) Michael Gove", ha detto. "Questa estensione consentirà la conclusione dell'accordo in tutte le 24 lingue autenticate", ha aggiunto. (Beb)