Covid: Sefcovic (Ue), nessuna prova che vaccinati non trasmettano virus

- Non ci sono prove che una persona vaccinata non possa essere contagiata e trasmettere il virus. Lo ha detto il vice presidente della Commissione europea, Maros Sefcovic, dopo il Consiglio informale Affari generali. "Abbiamo parlato del tema" dell'uso dei certificati di vaccinazione. "La scorsa settimana abbiamo avuto più linee guida dal Centro europeo di prevenzione e controllo delle malattie (Ecdc) sul possibile uso di questi certificati per fini di viaggio. Quello che è importante dire è che, come osservato dall'Ecdc, non ci sono al momento prove che una persona vaccinata non possa essere contagiata e non possa trasmettere la malattia", ha detto. "Quindi, secondo l'Ecdc, non ci sono sufficienti evidenze per esentare da quarantena e requisiti sui test chi viaggia con una prova di vaccinazione. Ovviamente questa posizione può evolvere nel futuro, sulla base di più evidenze", ha sottolineato. Sefcovic ha anche specificato che "essere vaccinati non deve diventare una pre-condizione per i cittadini di esercitare il loro diritto di libertà di movimento". (Beb)