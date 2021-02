Mobilità: a Milano con i nuovi buoni taxi finanziato il 50 per cento della corsa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il decreto "Milleproporghe" dello scorso 30 dicembre il Governo ha messo a disposizione dei comuni che ne avevano fatto richiesta le risorse economiche per l'erogazione di buoni taxi a favore di categorie di cittadini ritenute meritevoli di particolare attenzione. Nei giorni scorsi la Giunta ha approvato la delibera per definirne l'utilizzo. Sono stati stanziati circa 3 milioni di euro da convertire in buoni taxi e Ncc (auto pubblica a noleggio con conducente) utilizzabili fino al 30 giugno 2021; ogni buono copre il 50 per cento del costo della singola corsa fino a un massimo di 20 euro a viaggio. "Il buono taxi sperimentato dal Comune di Milano nel 2020 ha avuto un successo crescente da agosto a dicembre – dichiara l'assessore alla Mobilità Marco Granelli –, per questo siamo contenti di poterlo rimettere rapidamente a disposizione dei cittadini e in questi giorni stiamo riorganizzando le modalità di erogazione anche secondo i nuovi criteri definiti dal decreto del Governo. Il bonus taxi ha una funzione importante per agevolare la mobilità, bene avere nuove risorse per finanziarlo e incrementarne l'utilizzo". (segue) (Com)