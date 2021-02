Mobilità: a Milano con i nuovi buoni taxi finanziato il 50 per cento della corsa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rientrano nelle categorie che potranno beneficiare del Bonus Taxi 2021 cittadini residenti a Milano con mobilità fisica ridotta, con patologie accertate, anche temporanee, anche accompagnate; persone affette da patologie accertate che le rendono più vulnerabili e per le quali non è consigliata l'esposizione a contatti con altri e persone soggette a terapie salvavita. Possono beneficiare del bonus anche persone appartenenti a nuclei familiari più esposti agli effetti economici derivanti dall'emergenza epidemiologica, per esempio dove uno dei componenti svolge attività lavorative appartenenti a codici Ateco soggetti a limitazioni sul contenimento della diffusione del virus. Inoltre tutti i cittadini in stato di bisogno, con un Isee pari o inferiore a 28mila euro e persone disoccupate o in cassa integrazione. (Com)