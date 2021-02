Covid: Gros-Pietro (Intesa Sanpaolo), crisi diversa dalle altre, possibile rimbalzo economico fortissimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crisi Coronavirus "è diversa da tutte le altre, perché non è legata a una bolla speculativa o a un eccesso di investimento per cui l’economia si affloscia su se stessa e deve poi trovare la forza di ripartire. Questa è una crisi sanitaria che ha costretto alla chiusura delle attività, che ha reso impossibili certi tipi di consumo, e questo significa che dall’altro lato è possibile un rimbalzo fortissimo”. Lo ha dichiarato il presidente Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro, in occasione della presentazione della ricerca “L’Italia e la sua reputazione: l’università”, realizzata da Italiadecide in collaborazione con Intesa Sanpaolo. “Lo abbiamo visto nel terzo e nel quarto trimestre dell’anno scorso – ha ricordato Gros-Pietro – quando l’economia italiana ha avuto un rimbalzo mai visto in precedenza. Ma tutto non tornerà come prima e servono nuove competenze”, ha aggiunto.(Rin)