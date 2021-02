Roma: assessore al Verde, in affidamento lavori al Parco Forte Ardeatino, priorità messa in sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È in affidamento l'appalto per la riqualificazione del Parco del Forte Ardeatino, spazio verde di circa 5,5 ettari in zona Roma 70 (VIII Municipio). "Per realizzare il progetto partecipato - si legge in una nota del Campidoglio - la Giunta capitolina ha stanziato 250mila euro (circa 223mila il costo dei lavori più le spese fisse). Il restyling prevede la creazione di due aree gioco, il rifacimento dei viali, la riparazione (ove possibile) o la sostituzione della recinzione in legno in via di Grotta Perfetta e l'installazione di una nuova recinzione di protezione, al posto di quella esistente, all'interno del parco. Sono previsti anche interventi sul verde verticale con la potatura e messa in sicurezza delle alberature. Le due aree ludiche verranno realizzate in corrispondenza dell'accesso del Centro Commerciale e sul lato di via di Grotta Perfetta e saranno dotate di pavimentazione antitrauma, altalene doppie, casetta inclusiva, giochi a molla e strutture complesse". (segue) (Com)