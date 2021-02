Roma: assessore al Verde, in affidamento lavori al Parco Forte Ardeatino, priorità messa in sicurezza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il progetto è stato redatto dai tecnici del Dipartimento Tutela ambientale tenendo conto delle indicazioni della Soprintendenza, essendo l'area soggetta a vincoli, e sulla base delle richieste dei cittadini, esplicitate nel corso di una serie di incontri e sopralluoghi. Anche in questo caso è emersa come priorità la necessità di mettere in sicurezza il parco, a partire dalla sistemazione dei viali dissestati, con una serie di interventi strutturali", ha spiegato l'assessora alle Politiche del verde, Laura Fiorini. (Com)