Milano: Associazione panificatori Confcommercio a fianco di Regione per panettone Patrimonio dell'Umanità Unesco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Palazzo Bovara, il Circolo del commercio di Confcommercio Milano, a margine della Finale Italiana della Coppa del Mondo del Panettone, grazie all'avvio di una serie di interlocuzioni con l'associazione di categoria, Regione Lombardia il 20 febbraio ha confermato con l'assessore ad Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi, Fabio Rolfi, la volontà di proseguire lungo la strada che porta il Panettone tra il Patrimonio dell'Umanità dell'Unesco. "I panificatori – dichiara il presidente dell'Associazione Panificatori di Confcommercio Milano Matteo Cunsolo - sono convintamente a fianco di Regione Lombardia in questa importante iniziativa istituzionale. Il Panettone non è solo un dolce, o il dolce di Milano, ma è l'espressione di un valore di convivialità sociale che prescinde dal gusto, dalla bontà. Insomma, è l'espressione del valore della tradizione che fa della Lombardia e dell'Italia, un vero e proprio primato a livello internazionale. Associare il Panettone a Unesco è il giusto riconoscimento di un'opera d'arte, il Panettone che rappresenta l'Italia e i suoi valori nel Mondo". "L'Associazione Panificatori pertanto – conclude Cunsolo - si rende sin da subito disponibile con la sua rete di attività rappresentate per tutte le iniziative che saranno connesse".(Com)