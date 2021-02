Congo-Kinshasa: omicidio Attanasio, la mappa dei gruppi armati attivi nella regione orientale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Affermazione territoriale, crisi politica interna e pressioni regionali convergono nella mappatura dei gruppi armati attivi nell’est della Repubblica democratica del Congo (Rdc), dove ieri ha trovato la morte l'ambasciatore Luca Attanasio in un agguato. Si tratta dell’area più calda di un Paese dove la crescente insicurezza ha spinto a sfollare 5,5 milioni di abitanti sugli oltre 84 milioni. L’area, che corre principalmente lungo i confini di Uganda, Ruanda, Burundi e Tanzania, include le regioni del Nord Kivu, Sud Kivu, l'Ituri e il Tanganica, teatro da ormai 25 anni di violenze dall’origine molteplice e le influenze modulabili, ma la cui persistenza è legata in primis alla longevità di alcuni leader. Fra i 122 gruppi armati recensiti in attività nel Congo orientale nel 2020 dal Gruppo di ricerca del Congo (Gec) - tramite il Barometro Kivu Security Tracker (Kst) - figurano milizie di autodifesa o di estrazione etnica, formazioni utilizzate dall’esercito come forze ausiliarie (come nel caso di Mai-Mai e Raia Mutumboki), gruppi ribelli ugandesi (Le Forze democratiche alleate, Adf), ruandesi (Forze democratiche per la liberazione del Ruanda, Fdlr) o burundesi (Forze di liberazione nazionale del Burundi, Fnl), o anche micro milizie locali composte da almeno 20 combattenti. Accanto a formazioni più o meno strutturate, nel corso degli anni ne sono emerse numerose altre, spesso senza una gerarchia stabilita o obiettivi militari o politici definiti. Nell’intricata fotografia che ne deriva, tuttavia, balza all’occhio come la loro azione si concentri prevalentemente nel Sud Kivu - dove sono attivi 63 gruppi armati -, nel Nord Kivu (44), nell’Ituri (11) e nel Tanganica (9). (segue) (Res)