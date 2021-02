Congo-Kinshasa: omicidio Attanasio, la mappa dei gruppi armati attivi nella regione orientale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella frammentazione, alcuni gruppi armati dominano il conflitto nelle regioni orientali. Gli analisti si concentrano in particolare su quattro formazioni: le Forze democratiche alleate (Adf), le Forze democratiche per la liberazione del Ruanda (Fdlr), l’Alleanza dei patrioti per un Congo libero e sovrano (Apcls) e le Nduma Defense of Congo - Renovated (Ndc-R), senza dimenticare gli stessi militari dell’esercito, le Forze di difesa nazionale congolese (Fdnc), responsabili secondo diversi ricercatori e organizzazioni internazionali di molteplici crimini. Una rapida mappatura della loro azione evidenzia come i quattro gruppi siano responsabili di oltre un terzo degli incidenti e di metà delle vittime civili. Se le Adf sono in particolare ritenute responsabili del 37 per cento delle uccisioni civili - fattore che nell’ottobre del 2019 ha spinto il presidente Felix Tshisekedi a lanciare una vasta operazione allo scopo dichiarato di “ripulire” il Congo orientale dalla loro azione -, altri gruppi considerati storici fautori di conflitti hanno invece perso importanza. È il caso delle Fdlr e del Fnl - quest’ultimo un gruppo hutu attivo durante la guerra civile burundese (1993-2005) -, anche se le frequenti incursioni da parte degli eserciti di Ruanda e Burundi hanno contribuito ad una rinnovata mobilitazione delle milizie congolesi. Operazioni governative come la campagna anti-Adf lanciata da Tshisekedi nell’est del Congo hanno tuttavia spesso sortito l'effetto opposto, provocando di fatto una recrudescenza degli attacchi delle Adf e una non trascurabile spaccatura all’interno del governo presieduto da Tshisekedi. (segue) (Res)