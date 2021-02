Congo-Kinshasa: omicidio Attanasio, la mappa dei gruppi armati attivi nella regione orientale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I più recenti dati del Kivu Security Tracker indicano con chiarezza due tendenze nell’anno appena trascorso: da un lato un forte aumento di uccisioni, morti violente e altre forme di violenza, registrato dalla fine del 2019 rispetto agli anni precedenti; dall’altro, una diminuzione del numero di gruppi armati presenti sul territorio. Se nel 2019 esistevano circa 130 gruppi armati nel solo Kivu - la regione originaria, poi suddivisa in Nord e Sud Kivu - nel 2020 si contano come detto 122 gruppi nelle quattro province orientali, contro le 70 formazioni recensite nell’edizione del 2015, a due anni dalla dissoluzione del Movimento 23 marzo (M23). Conflitti e insicurezza hanno in ogni modo continuato ad affliggere le popolazioni: nel periodo compreso fra giugno del 2017 e del 2019, il Gec segnala 1.900 civili uccisi nelle province orientali del Kivu e oltre 3.300 rapiti, con un bilancio di più di 3mila eventi violenti confermati. Secondo il Kst, una nuova tendenza nella dinamica violenta di tutto il Kivu può essere identificata con alcuni eventi importanti risalenti all'aprile del 2019. In questo periodo, il gruppo jihadista dello Stato islamico ha iniziato ad affermare sempre più i suoi legami con le milizie ugandesi Adf, mentre più a sud altri gruppi armati hanno intensificato gli attacchi al personale e alle strutture coinvolte nella risposta all'epidemia di ebola nella città di Butembo. Infine, le Ndc-R hanno continuato a spingersi a sud nei territori di Rutshuru e Masisi - nell’area in cui si è svolta l’imboscata di cui è rimasto vittima ieri l’ambasciatore d’Italia Luca Attanasio -, mentre si è verificato un rinnovato scontro tra le forze di sicurezza e la popolazione locale nella disputa terriera che ha coinvolto la famiglia dell'ex presidente Joseph Kabila a Mbobero, territorio di Kabare. Nel complesso, appare interessante rilevare che nel periodo considerato le uccisioni sono diminuite, mentre i rapimenti e gli scontri sono aumentati rispettivamente del 59 e del 12 per cento. (segue) (Res)