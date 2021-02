Congo-Kinshasa: omicidio Attanasio, la mappa dei gruppi armati attivi nella regione orientale (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo contesto, la spaccatura politica tra il campo del presidente Felix Tshisekedi e quello del suo predecessore Joseph Kabila - forte di fedeli sostenitori in tutti gli ambiti dell'apparato istituzionale - ha giocato un ruolo non secondario nell’impedire la stabilizzazione dell’ Rdc orientale. Nei primi 20 mesi della presidenza Tshisekedi, il barometro Kst ha registrato un bilancio di 2.127 civili uccisi, 1.450 sequestrati e 938 rapiti a fini di riscatto, un bilancio perfino più grave di quello registrato nei primi 20 mesi del suo predecessore Kabila (1.553 uccisi). La differenza, osservano gli analisti, è dovuta principalmente alla recrudescenza delle uccisioni perpetrate dalle Adf proprio in reazione all’”offensiva finale” voluta da Tshisekedi per “estirpare definitivamente" la milizia. Nonostante l'annunciata riconquista di alcune roccaforti dell'Adf, ad un anno dal suo lancio l'operazione non è riuscita in gran parte a mettere fuori combattimento il gruppo islamista: dall'inizio dell'offensiva militare le Adf hanno perpetrato maggiori massacri (più di 640 civili uccisi nell'ultimo anno, rispetto ai 195 dell'anno precedente), mentre sul terreno l'offensiva delle Fardc appare in gran parte a un punto morto. L'esercito congolese sembra di fatto essere diventato il bersaglio del nuovo conflitto: degli otto scontri tra Fardc e Adf registrati dal Kst ad agosto scorso, ad esempio, il conflitto è stato provocato dai miliziani. Un'offensiva che agli occhi degli analisti appare come un esempio evidente dell'assenza di una strategia coordinata tra i vari leader politici congolesi ed internazionali presenti sul campo. (segue) (Res)