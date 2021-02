Covid: Gros-Pietro (Intesa Sanpaolo), crisi ha accelerato digitalizzazione, servono competenze nuove

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Quello che è successo” con la pandemia “ha fortemente accelerato processi già in corso, in particolare la digitalizzazione, e per quanto riguarda la finanza le operazioni online. Erano già in crescita, ma c’è stata un’accelerazione fortissima”. Lo ha sottolineato il presidente Intesa Sanpaolo, Gian Maria Gros-Pietro, in occasione della presentazione della ricerca “L’Italia e la sua reputazione: l’università”, realizzata da Italiadecide in collaborazione con Intesa Sanpaolo. “L’aumento delle operazioni online – ha spiegato – significa, in particolare per l’attività finanziaria per quanto riguarda i fabbisogni di una banca in termini di formazione e di educazione terziaria, un fortissimo cambiamento. Servono competenze nuove”, ha sottolineato Gros-Pietro.(Rin)