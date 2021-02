Sud: M5s, al via decontribuzione per il 2021, misura fondamentale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Angela Masi, deputata pugliese del Movimento cinque stelle, dichiara che "oggi ha ufficialmente preso il via una misura che può essere fondamentale per il rilancio del Meridione. Si tratta - continua la parlamentare in una nota - della 'Decontribuzione per il Sud': l'Inps ha infatti ricevuto il nulla osta dal ministero del Lavoro e ha pubblicato la circolare con le istruzioni operative per l'agevolazione contributiva per l'occupazione". L'esponente del M5s aggiunge: "Lo sgravio per le assunzioni è pari al 30 per cento dei contributi previdenziali da versare fino al 31 dicembre 2025, al 20 per cento per gli anni 2026 e 2027 e al 10 per cento per 2028 e 2029. Sarà applicabile - per le imprese delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia - dal primo gennaio 2021. Un'ottima notizia: questo significa - conclude Masi - aiutare concretamente le imprese ad assumere, creare più lavoro e sostenere l'economia dei nostri territori". (Com)