Omicidio dell'ambasciatore Attanasio, la mappa dei gruppi armati attivi nella regione orientale

- Affermazione territoriale, crisi politica interna e pressioni regionali convergono nella mappatura dei gruppi armati attivi nell’est della Repubblica democratica del Congo (Rdc), dove ieri ha trovato la morte l'ambasciatore Luca Attanasio in un agguato. Si tratta dell’area più calda di un Paese dove la crescente insicurezza ha spinto a sfollare 5,5 milioni di abitanti sugli oltre 84 milioni. L’area, che corre principalmente lungo i confini di Uganda, Ruanda, Burundi e Tanzania, include le regioni del Nord Kivu, Sud Kivu, l'Ituri e il Tanganica, teatro da ormai 25 anni di violenze dall’origine molteplice e le influenze modulabili, ma la cui persistenza è legata in primis alla longevità di alcuni leader. Fra i 122 gruppi armati recensiti in attività nel Congo orientale nel 2020 dal Gruppo di ricerca del Congo (Gec) - tramite il Barometro Kivu Security Tracker (Kst) - figurano milizie di autodifesa o di estrazione etnica, formazioni utilizzate dall’esercito come forze ausiliarie (come nel caso di Mai-Mai e Raia Mutumboki), gruppi ribelli ugandesi (Le Forze democratiche alleate, Adf), ruandesi (Forze democratiche per la liberazione del Ruanda, Fdlr) o burundesi (Forze di liberazione nazionale del Burundi, Fnl), o anche micro milizie locali composte da almeno 20 combattenti. Accanto a formazioni più o meno strutturate, nel corso degli anni ne sono emerse numerose altre, spesso senza una gerarchia stabilita o obiettivi militari o politici definiti. Nell’intricata fotografia che ne deriva, tuttavia, balza all’occhio come la loro azione si concentri prevalentemente nel Sud Kivu - dove sono attivi 63 gruppi armati -, nel Nord Kivu (44), nell’Ituri (11) e nel Tanganica (9).Nella frammentazione, alcuni gruppi armati dominano il conflitto nelle regioni orientali. Gli analisti si concentrano in particolare su quattro formazioni: le Forze democratiche alleate (Adf), le Forze democratiche per la liberazione del Ruanda (Fdlr), l’Alleanza dei patrioti per un Congo libero e sovrano (Apcls) e le Nduma Defense of Congo - Renovated (Ndc-R), senza dimenticare gli stessi militari dell’esercito, le Forze di difesa nazionale congolese (Fdnc), responsabili secondo diversi ricercatori e organizzazioni internazionali di molteplici crimini. Una rapida mappatura della loro azione evidenzia come i quattro gruppi siano responsabili di oltre un terzo degli incidenti e di metà delle vittime civili. Se le Adf sono in particolare ritenute responsabili del 37 per cento delle uccisioni civili - fattore che nell’ottobre del 2019 ha spinto il presidente Felix Tshisekedi a lanciare una vasta operazione allo scopo dichiarato di “ripulire” il Congo orientale dalla loro azione -, altri gruppi considerati storici fautori di conflitti hanno invece perso importanza. È il caso delle Fdlr e del Fnl - quest’ultimo un gruppo hutu attivo durante la guerra civile burundese (1993-2005) -, anche se le frequenti incursioni da parte degli eserciti di Ruanda e Burundi hanno contribuito ad una rinnovata mobilitazione delle milizie congolesi. Operazioni governative come la campagna anti-Adf lanciata da Tshisekedi nell’est del Congo hanno tuttavia spesso sortito l'effetto opposto, provocando di fatto una recrudescenza degli attacchi delle Adf e una non trascurabile spaccatura all’interno del governo presieduto da Tshisekedi.I più recenti dati del Kivu Security Tracker indicano con chiarezza due tendenze nell’anno appena trascorso: da un lato un forte aumento di uccisioni, morti violente e altre forme di violenza, registrato dalla fine del 2019 rispetto agli anni precedenti; dall’altro, una diminuzione del numero di gruppi armati presenti sul territorio. Se nel 2019 esistevano circa 130 gruppi armati nel solo Kivu - la regione originaria, poi suddivisa in Nord e Sud Kivu - nel 2020 si contano come detto 122 gruppi nelle quattro province orientali, contro le 70 formazioni recensite nell’edizione del 2015, a due anni dalla dissoluzione del Movimento 23 marzo (M23). Conflitti e insicurezza hanno in ogni modo continuato ad affliggere le popolazioni: nel periodo compreso fra giugno del 2017 e del 2019, il Gec segnala 1.900 civili uccisi nelle province orientali del Kivu e oltre 3.300 rapiti, con un bilancio di più di 3mila eventi violenti confermati. Secondo il Kst, una nuova tendenza nella dinamica violenta di tutto il Kivu può essere identificata con alcuni eventi importanti risalenti all'aprile del 2019. In questo periodo, il gruppo jihadista dello Stato islamico ha iniziato ad affermare sempre più i suoi legami con le milizie ugandesi Adf, mentre più a sud altri gruppi armati hanno intensificato gli attacchi al personale e alle strutture coinvolte nella risposta all'epidemia di ebola nella città di Butembo. Infine, le Ndc-R hanno continuato a spingersi a sud nei territori di Rutshuru e Masisi - nell’area in cui si è svolta l’imboscata di cui è rimasto vittima ieri l’ambasciatore d’Italia Luca Attanasio -, mentre si è verificato un rinnovato scontro tra le forze di sicurezza e la popolazione locale nella disputa terriera che ha coinvolto la famiglia dell'ex presidente Joseph Kabila a Mbobero, territorio di Kabare. Nel complesso, appare interessante rilevare che nel periodo considerato le uccisioni sono diminuite, mentre i rapimenti e gli scontri sono aumentati rispettivamente del 59 e del 12 per cento.In questo contesto, la spaccatura politica tra il campo del presidente Felix Tshisekedi e quello del suo predecessore Joseph Kabila - forte di fedeli sostenitori in tutti gli ambiti dell'apparato istituzionale - ha giocato un ruolo non secondario nell’impedire la stabilizzazione dell’ Rdc orientale. Nei primi 20 mesi della presidenza Tshisekedi, il barometro Kst ha registrato un bilancio di 2.127 civili uccisi, 1.450 sequestrati e 938 rapiti a fini di riscatto, un bilancio perfino più grave di quello registrato nei primi 20 mesi del suo predecessore Kabila (1.553 uccisi). La differenza, osservano gli analisti, è dovuta principalmente alla recrudescenza delle uccisioni perpetrate dalle Adf proprio in reazione all’”offensiva finale” voluta da Tshisekedi per “estirpare definitivamente" la milizia. Nonostante l'annunciata riconquista di alcune roccaforti dell'Adf, ad un anno dal suo lancio l'operazione non è riuscita in gran parte a mettere fuori combattimento il gruppo islamista: dall'inizio dell'offensiva militare le Adf hanno perpetrato maggiori massacri (più di 640 civili uccisi nell'ultimo anno, rispetto ai 195 dell'anno precedente), mentre sul terreno l'offensiva delle Fardc appare in gran parte a un punto morto. L'esercito congolese sembra di fatto essere diventato il bersaglio del nuovo conflitto: degli otto scontri tra Fardc e Adf registrati dal Kst ad agosto scorso, ad esempio, il conflitto è stato provocato dai miliziani. Un'offensiva che agli occhi degli analisti appare come un esempio evidente dell'assenza di una strategia coordinata tra i vari leader politici congolesi ed internazionali presenti sul campo.In riferimento all'attentato contro il convoglio Onu in cui è morto l'ambasciatore Attanasio, infine, si osserva l'azione della milizia armata di etnia hutu nota come Forze di difesa del popolo (Fdp) Nyatura, ascrivibile nell’orbita delle Fdlr e responsabile di diversi attacchi nelle ultime settimane, l’ultimo dei quali avvenuto il 23 gennaio scorso con il rapimento di due giovani da arruolare nella formazione armata. Un mese prima, nel dicembre del 2020, la stessa milizia aveva sequestrato e violentato due donne nell’area di Rutshuru, il luogo di destinazione del convoglio del Pam a bordo del quale viaggiava l’ambasciatore Attanasio. Le Fdp Nyatura, guidate da Jean Niyonzimana, agiscono nella zona del vulcano Nyamulagira di sotto l’egida del Collettivo dei movimenti per il cambiamento (Cmc), alleanza fra diverse fazioni Nyatura: si tratta combattenti congolesi di etnia hutu che in passato si sono schierati al fianco dell’esercito di Kinshasa contro i tutsi dell’M23. Nel giugno dello scorso anno un gruppo di esperti del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha accusato le Forze di difesa del popolo di atti che possono costituire “crimini di guerra e crimini contro l’umanità”, fra cui “stupri, violenze di gruppo, matrimoni forzati e torture” nel contesto dei combattimenti nei territori di Masisi e Rutshuru. (Res)