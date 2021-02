Università: Violante, investire di più e puntare sul merito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Questa ricerca muove dall’idea che bisogna abbattere il complesso dell’autodenigrazione, del parlar male di noi stessi, che è sbagliato non solo perché spesso l’autodenigrazione è sbagliata, ma anche perché attiva atteggiamenti deresponsabilizzanti: se nulla funziona è evidente che nessuno si impegna". Lo ha dichiarato il presidente onorario di Italiadecide, Luciano Violante, in occasione della presentazione della ricerca “L’Italia e la sua reputazione: l’università”, realizzata da Italiadecide in collaborazione con Intesa Sanpaolo. "La ricerca spiega un paradosso: come mai le università italiane non sono tra le prime al mondo eppure i nostri laureati occupano in tutto il mondo e nelle più diverse discipline posti di altissima responsabilità? Probabilmente - ha osservato - perché non solo il sistema nel suo complesso è migliore delle singole università, ma anche perché in molte università ci sono specifici settori di eccellenza. Questo peraltro non ci esime dallo sforzo di investire di più, di rinnovare il ceto dei docenti, di puntare inesorabilmente sul merito”. (Rin)