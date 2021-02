Agroalimentare: Savino (FI), aceto balsamico eccellenza minacciata, Italia si opponga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Con la norma proposta dalla Slovenia alla Commissione Europea qualsiasi miscela di aceto di vino con mosto concentrato potrà essere definita aceto balsamico. Questo è un tentativo di minare l'equilibrio del sistema agroalimentare di qualità europeo e un attacco diretto all'Italia e al Friuli Venezia Giulia e ai nostri patrimoni agroalimentari". Lo scrive in una nota la deputata e coordinatrice di Forza Italia Friuli Venezia Giulia, Sandra Savino, chiedendo un immediato e formale atto di opposizione dell'Italia alla proposta slovena. Per la parlamentare "in pericolo non è solo lo specifico settore ma tutto il sistema di garanzia della qualità agroalimentare perché si vuole sdoganare prodotti senza identità e senza storia per sottrarre spazi di mercato alle nostre eccellenze".(Rin)