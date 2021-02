Milleproroghe: M5s, ora tempi congrui su deposito rifiuti radioattivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per le deputate e i deputati del Movimento cinque stelle nelle commissioni Ambiente e Attività produttive di Montecitorio, "la partecipazione delle comunità territoriali alle scelte che le riguardano è un punto irrinunciabile per il M5s, che ha fortemente voluto la proroga dei tempi per partecipare alla consultazione pubblica e al successivo seminario nazionale per l'individuazione dei siti potenzialmente idonei a ospitare il deposito unico dei rifiuti radioattivi italiani". I parlamentari continuano in una nota: "Nel decreto Milleproroghe sono previsti 180 giorni per consentire a Regioni, Enti locali e soggetti legittimati di portare il loro contributo, mentre i giorni a disposizione per il seminario diventano 240. Un tempo congruo a seguito del quale si deve arrivare a una decisione: in Italia - concludono gli esponenti pentastellati - ci sono diversi depositi temporanei in condizioni di sicurezza non adeguate alla gravità del rischio". (Com)