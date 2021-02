Libano: Covid, presidenza della Repubblica conferma vaccinazione Aoun

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Libano, Michel Aoun, è stato vaccinato contro il Covid-19. Lo conferma una nota della presidenza libanese, secondo cui Aoun ha ricevuto una dose del siero insieme alla moglie Nadia e a “dieci membri del team vicino al presidente che si sono registrati, secondo le regole, sulla piattaforma apposita”. Il comunicato non specifica la data esatta della vaccinazione, né fornisce indicazioni sull’identità o l’età dei collaboratori. “In passato”, precisa la nota, “sono stati registrati vari casi di coronavirus nel gruppo che collabora con il presidente Aoun”. L’annuncio giunge dopo che è sorta nel Paese una polemica intorno alla vaccinazione di 16 deputati, maggiori di 70 anni, che secondo quanto rivelato dai media libanesi hanno ricevuto una prima dose del vaccino in violazione delle priorità previste dal piano vaccinale. La Banca mondiale, primo donatore dei fondi utilizzati per l’acquisto delle dosi di vaccino nel Paese, ha minacciato di sospendere il finanziamento in caso di violazioni delle regole stabilite per garantire la somministrazione equa del siero. (Res)