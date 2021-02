Congo-Kinshasa: Pam su attentato, nostri quattro dipendenti sono illesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un totale di quattro dipendenti del Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (Pam) presenti a bordo del convoglio delle Nazioni Unite caduto ieri in un'imboscata nell'est della Repubblica democratica del Congo (Rdc) sono illesi. Lo dice in un comunicato il Pam all'indomani dell'imboscata tesa al convoglio del Pam in cui sono morti l'ambasciatore d'Italia in Rdc Luca Attanasio, il carabiniere e sua guardia del corpo Vittorio Iacovacci e l'autista e dipendente del Pam, Moustapha Milambo. La nota precisa che gli altri quattro dipendenti del Pam includono il vicedirettore del Programma Onu in Rdc, Rocco Leone, l'assistente del Pam per i progetti di mense scolastiche, Fidele Zabandora, il responsabile della sicurezza del Pam Mansour Rwagaza ed il secondo autista del convoglio, Claude Mukata. (segue) (Com)