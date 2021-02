Congo-Kinshasa: Pam su attentato, nostri quattro dipendenti sono illesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'incidente ha coinvolto un gruppo di sette persone - 5 dipendenti del Pam, Attanasio e Iacovacci - che viaggiavano a bordo di due veicoli del Pam sulla strada nazionale (Rn2) da Goma a Rutshuru, dove si stavano recando per monitorare un programma di mensa scolastica del Pam. Il gruppo ha lasciato Goma intorno alle 9 locali. Verso le 10:15, ora locale, i due veicoli sono stati fermati da un gruppo armato e tutti i passeggeri sono stati costretti a scendere dalle auto. L'autista di uno dei veicoli, Mustapha Milambo, è stato ucciso in quel momento, mentre gli altri sei passeggeri sono stati costretti sotto la minaccia delle armi a penetrare nella boscaglia circostante, dove c'è stato uno scambio di colpi a fuoco. Il Pam non specifica chi ha partecipato a questo scontro a fuoco ma sottolinea che è in questo momento che Attanasio e Iacovacci sono stati feriti mortalmente. Attanasio è stato trasferito all'ospedale, dove è morto in seguito alle ferite riportate. Nel sottolineare che gli altri quattro dipendenti Pam sono illesi e protetti, il Programma aggiunge che il dipartimento per la sicurezza e la protezione delle Nazioni Unite (Undss) aprirà un'indagine sull'accaduto. (Com)