© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- India: protesta agricoltori, giudice libera su cauzione attivista Ravi per “scarse evidenze” - La Corte d’assise di Nuova Delhi ha concesso la libertà su cauzione a Disha Ravi, l’attivista per l’ambiente arrestata il 13 febbraio nell’ambito dell’inchiesta sul “toolkit”, il documento condiviso su Twitter contenente indicazioni per la mobilitazione degli agricoltori contro tre leggi di riforma del commercio agricolo approvate a settembre. “Considerando le scarse e imprecise evidenze registrate, non trovo alcuna ragione tangibile per violare la regola generale della cauzione contro una giovane donna di 22 anni, con la fedina penale immacolata e solide radici nella società, e mandarla in prigione”, ha spiegato il giudice Dharmender Rana. Sono state stabilite due garanzie, di centomila rupie (1.139 euro) ciascuna. Il 14 febbraio il Tribunale di Patiala, uno dei tribunali distrettuali di Nuova Delhi, aveva stabilito una custodia di cinque giorni. Lo stesso Tribunale il 19 febbraio ha deciso una proroga di tre giorni e ieri di un altro. Secondo la denuncia della polizia della capitale indiana che ha portato all’arresto di Ravi, tra i fondatori del gruppo Fridays For Future India, il documento avrebbe contribuito a scatenare i disordini del 26 gennaio a Nuova Delhi, quando la marcia dei trattori organizzata dagli agricoltori è degenerata in violenza. (segue) (Res)