- India: stampa, governo punta ad accelerare vaccinazioni e arrivare a cinque milioni al giorno - Il governo indiano sta cercando di accelerare il processo di vaccinazione e di portare il numero di somministrazioni a cinque milioni al giorno nelle prossime quattro-sei settimane. Dal primo marzo dovrebbero iniziare le prenotazioni per le persone di età superiore 60 anni e affette da patologie. Lo riferisce il quotidiano “Hindustan Times”. Il numero di somministrazioni giornaliere in ogni sito dovrebbe raddoppiare per arrivare a 200. Potrebbe anche essere consentito di ricevere la seconda dose in una struttura diversa da quella in cui si è ricevuta la prima, per agevolare le persone che viaggiano. All’inizio di gennaio, lanciando “la più grande campagna di vaccinazione del mondo”, il primo ministro, Narendra Modi, ha indicato l’obiettivo di vaccinare 300 milioni di persone nel giro di “pochi mesi”. L’obiettivo è ancora lontano, benché i vaccini in India non scarseggino: l’industria farmaceutica indiana, infatti, ha un ruolo di rilievo nella loro produzione e Nuova Delhi ha anche effettuato donazioni e autorizzato esportazioni per milioni di dosi in diversi Paesi. (segue) (Res)