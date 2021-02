© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sri Lanka: la Chiesa chiede al governo di pubblicare rapporti su attentati di Pasqua 2019 - I vescovi della Chiesa cattolica nello Sri Lanka hanno chiesto ufficialmente al governo di rendere pubblico il rapporto della commissione d’inchiesta presidenziale sugli attentati suicidi che, a Pasqua del 2019, provocarono la morte di oltre 260 persone. Lo scrive il portale “Channel News Asia” citando Winston Fernando, presidente della Conferenza episcopale cingalese, che si è detto “preoccupato” per la decisione del presidente Gotabaya Rajapaksa di nominare la scorsa settimana una nuova commissione governativa di sei ministri per studiare il rapporto senza condividerne i risultati con la Chiesa o con la magistratura. Secondo il prelato la commissione, della quale fanno parte solo membri della coalizione di governo, non è bilanciata e la sua integrità è compromessa da persone che hanno carichi pendenti con la giustizia. Gli attacchi del 21 aprile del 2019 furono attribuiti a due gruppi armati islamisti che avevano giurato alleanza allo Stato islamico. Gli obiettivi furono due chiese cattoliche, una chiesa protestante e tre hotel frequentati dai turisti. Nelle tre chiese, complessivamente, vennero uccise 171 persone. Secondo i resoconti di stampa, le agenzie d’intelligence straniere avvertirono con largo anticipo dell’imminente azione, ma a favorire gli attacchi fu una mancanza di comunicazione tra l’allora presidente Maithripala Sirisena e il suo primo ministro Ranil Wickremesinghe, aspetto oggetto dell’inchiesta della commissione presidenziale. Attualmente Sirisena fa parte della coalizione di governo del suo successore Rajapaksa. (segue) (Res)