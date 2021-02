© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hong Kong: nuove norme elettorali escluderanno candidati che rifiutano di giurare fedeltà - Il governo di Hong Kong ha annunciato cambiamenti nelle norme elettorali in base ai quali i candidati a cariche politiche (o i titolari in cerca di rielezione) dovranno impegnarsi a un giuramento di fedeltà a Hong Kong e Pechino o, in caso contrario, subire l'esclusione e il divieto di candidarsi per cinque anni. "Un disegno di legge per garantire che i 'patrioti governino Hong Kong' è stato approvato dal Consiglio esecutivo e sarà presentato a marzo", ha spiegato oggi in conferenza stampa Erick Tsang, segretario per gli Affari costituzionali e continentali. Tsang ha precisato che altri aspetti chiave della bozza includono una "chiara definizione" di cosa significhi "sostenere la Legge fondamentale" e "giurare fedeltà a Hong Kong". Saranno specificati anche esempi di condotta considerati violazioni del giuramento, tra cui la difesa o il sostegno dell'indipendenza di Hong Kong, la ricerca dell'intervento di forze esterne negli affari interni, l'esecuzione o l'intenzione di compiere atti che potrebbero compromettere il sistema politico di Hong Kong, gli insulti e il vilipendio dell'inno nazionale o altri simboli della sovranità cinese. "Abbiamo predisposto una 'lista positiva' e una 'lista negativa' per definire cosa significhi sostenere la Legge fondamentale e giurare fedeltà a Hong Kong, e quale condotta costituirebbe un mancato impegno in termini di lealtà", ha sintetizzato. La "lista positiva" include la difesa della sicurezza nazionale e l'appartenenza di Hong Kong alla Cina, mentre la "lista negativa" include la violazione della legge sulla sicurezza nazionale e il commettere atti che "hanno la tendenza a minare gli interessi generali della regione". (Res)