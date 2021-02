Covid: assessore Lazio, a scuola Roma variante brasiliana con link da Umbria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Su oltre 10 mila tamponi (più 2.013 rispetto a ieri) e oltre 21 mila antigenici per un totale di oltre 31 mila test, nel Lazio si registrano oggi 889 nuovi casi positivi al Covid-19 (più 35 rispetto a ieri), con 430 contagi a Roma. Inoltre, si registrano 33 decessi (più 9 rispetto a ieri) e più 1.139 guariti. "Nel Lazio si affacciano le varianti: confermata la chiusura della scuola Sinopoli Ferrini a Roma, dove è stata trovata anche la variante brasiliana con link dall'Umbria. In corso l'indagine epidemiologica da parte della Asl Roma 1". Lo afferma l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato. "Oggi quarta zona rossa a Torrice, in provincia di Frosinone - aggiunge l'assessore -. Trasportati in elisoccorso nel Lazio tre pazienti Covid dal Molise, tra questi un carabiniere".(Rer)