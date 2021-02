Umbria: Peppucci (Lega), grazie a giunta per approvazione istituzione Rems

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Esprimo soddisfazione per l’approvazione all’unanimità della mozione a mia prima firma, che impegna la giunta a dotarsi di una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza per la gestione di detenuti con patologie psichiatriche, superando un accordo interregionale con la Toscana, risultato oneroso e insoddisfacente”. Lo ha detto il consigliere regionale Francesca Peppucci (Lega) che ha aggiunto: “L’oggetto è stato recepito dall’assessore regionale alla sanità, Luca Coletto, il quale ha già avviato un percorso in tal senso che entro pochi mesi dovrebbe portare già ai primi sviluppi. Quella della Rems è una questione che si sta affrontando da anni, ma che non ha mai trovato una effettiva soluzione nonostante siano state spese ingenti risorse pubbliche nell’impegno con la Toscana. Infatti, i posti previsti dall’accordo interregionale sono risultati insufficienti, al punto che alcuni detenuti sono stati ospitati nelle strutture di altre regioni. Non per ultimo si sono sviluppate lunghe liste di attesa per potere accedere ad una Rems, di un anno e anche più". (segue) (Ren)