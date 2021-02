Umbria: Peppucci (Lega), grazie a giunta per approvazione istituzione Rems (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere regionale leghista Francesca Peppucci ha dunque aggiunto: "La questione si inquadra in un contesto già di forte criticità a causa del sovraffollamento, dell’insufficienza di personale di polizia penitenziaria e dell’importante numero di detenuti con problemi psichiatrici certificati nelle nostre carceri”. Peppucci ha concluso: “L’approvazione di questo atto rappresenta un cambio di rotta rispetto al passato per la Regione Umbria, volto a garantire sicurezza per i cittadini, rispetto per i malati psichiatrici detenuti e rispetto per gli agenti di polizia penitenziaria che non hanno gli strumenti adeguati per fronteggiare situazioni pericolose e gestire detenuti incapaci di intendere e di volere. Ringrazio l’assessore Coletto che ha compreso fin da subito l’importanza per la nostra regione di dotarsi di un simile strumento”. (Ren)