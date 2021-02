Francia: Covid, aperta inchiesta su Costa Crociere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia è stata aperta un'inchiesta contro ignoti in seguito alle denunce presentate dai passeggeri che si trovavano su un nave di Costa Crociere, respinta nel marzo del 2020 da alcuni porti dei Caraibi. Lo riferiscono i medi d'oltralpe citando fonti giudiziarie e vicine al dossier. Tra le denunce ci sono anche quelle delle famiglie di tre passeggeri morti di Covid-19. I capi di accusa riguardano "tuffa aggravata", "ferimento e omicidio involontario", mancata assistenza a persona in pericolo". Aperto il 19 febbraio scorso, il fascicolo è stato affidato al tribunale di Parigi. Secondo i passeggeri che hanno sporto denuncia, l'equipaggio dopo i rifiuti presentati da alcuni porti come quelli di Trinidad e Tobago o Grenade avrebbe incoraggiato i passeggeri a svolgere alcune attività a bordo senza il rispetto dei gesti barriera e senza avvertirli del fatto che tra di loro c'erano alcuni sospetti positivi al Covid. (Frp)