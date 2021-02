Giustizia: Bazoli (Pd), stop polemiche, lavoriamo a riforma complessiva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alfredo Bazoli, capogruppo del Partito democratico in commissione Giustizia della Camera, rileva che "l'approvazione dell'ordine del giorno sulla prescrizione consente finalmente di deporre le armi della polemica, e di concentrarsi sul merito dei problemi. Sarà il disegno di legge Bonafede sul processo penale l'occasione per misurarci su una riforma di sistema - prosegue l'esponente democratico in una nota - che affronti il tema in modo coerente, superando le forzature e le contraddizioni della riforma della prescrizione approvata da Movimento cinque stelle e Lega". L'esponente del Pd aggiunge: "E' già stata fatta una lunga e completa istruttoria su quel disegno di legge, ripartire da zero su una nuova proposta comporterebbe una ulteriore rilevante dilatazione dei tempi, con buona pace di chi invoca l'urgenza di un intervento. Ora bisogna dunque lavorare su quel testo, cercando di individuare le soluzioni tecniche più efficaci e condivise per garantire il perseguimento degli obiettivi che abbiamo a cuore: rinnovo del sistema delle notifiche, impulso ai riti alternativi al dibattimento, controllo puntuale dei tempi della indagini preliminari, trasparenza nelle scelte delle Procure, ulteriori misure deflattive del carico degli uffici". (segue) (Com)