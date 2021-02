Spagna: golpe '81, per ministra Montero "non si può mettere in discussione contributo re Juan Carlos"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Spagna "non si può mettere in discussione il contributo alla democrazia che il re Juan Carlos ha dato a questo paese". Lo ha affermato la portavoce del governo e ministra delle Finanze, Maria Jesus Montero, a margine delle celebrazione di oggi al Congresso dei deputati per ricordare i 40 anni dal tentativo fallito di colpo di Stato, avvenuto il 23 febbraio 1981. "La nostra architettura costituzionale ha mostrato la sua forza in tutto questo tempo ed è stata in grado di affrontare la peggiore crisi che abbiamo vissuto dopo la guerra", ha evidenziato Montero, aggiungendo che ci sono ancora "passi da fare in termini di coesione sociale". In merito alle parole del vicepremier Pablo Iglesias, che ha dichiarato come ci sono ancora dei lati oscuri sul golpe che gli spagnoli dovrebbero conoscere, la portavoce del governo ha replicato che questo evento è stato oggetto di molte ricerche di polizia, giudiziarie e storiche, senza zone d'ombra. "Se Iglesias ritiene che ci sia una questione particolare è suo diritto, ma le informazioni che circondano i fatti le conosciamo", ha rilevato Montero.(Spm)