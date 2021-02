Germania: Schwesig (SpD) critica sanzioni Usa contro Nord Stream 2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Meclemburgo-Pomerania Anteriore, Manuela Schwesig, esponente del Partito socialdemocratico tedesco (SpD), è tornata a criticare le sanzioni degli Stati Uniti contro il Nord Stream 2, il gasdotto in fase di completamento tra Russia e Germania attraverso il Mar Baltico. L'infrastruttura collegherà il terminale russo di Vyborg a quello di Lubmin, in Meclemburgo-Pomerania anteriore. Intervistata dal gruppo editoriale “Rnd”, Schwesig (Spd) ha evidenziato come sia “assolutamente inaccettabile che gli Usa minaccino le aziende” coinvolte nella costruzione di un gasdotto “approvato per legge”. Il primo ministro del Meclemburgo-Pomerania anteriore ha aggiunto: “Non è così che ci comporta tra Paesi amici”. (segue) (Geb)