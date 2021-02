Germania: Schwesig (SpD) critica sanzioni Usa contro Nord Stream 2 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Schwesig, il Nord Stream 2 è “necessario per la transizione energetica in Germania”. Inoltre, il governo tedesco ha sempre approvato il gasdotto, la cui realizzazione posa su basi giuridiche. “Nessuno che prende parte ai lavori fa qualcosa di illegale”, ha sottolineato Schwesig. Per l'esponente della SpD, la Germania deve poter “decidere da sola dove e come ottenere energia”. Schwesig ha, infine, affermato di “sperare vivamente che il governo tedesco riesca a trovare una soluzione” con gli Stati Uniti in merito alla controversia sul Nord Stream 2. Gli Usa sono contrari al progetto perché lo ritengono uno strumento con cui il Cremlino intende rafforzare la propria influenza nell'Ue, sfruttandone la dipendenza dagli approvvigionamenti di gas dalla Russia. (Geb)