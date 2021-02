Umbria: De Luca (M5s), un tavolo coi sindaci della Valnerina per prevenire rischio idrogeologico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Un tavolo di coordinamento con i sindaci dei Comuni della Valnerina interessati direttamente dal corso del fiume Nera per prevenire il rischio idraulico e idrogeologico e permettere ai proprietari frontisti di prendersene cura”. Così Thomas De Luca (M5s) ha espresso soddisfazione per l’approvazione da parte dell’assemblea legislativa della sua mozione sottoscritta anche da altri consiglieri di minoranza che punta a “sviluppare un piano di manutenzione pluriennale dell'area naturale protetta del Parco fluviale”. De Luca ha spiegato: "Nel ricordare che la mozione è stata approvata con l'astensione dei consiglieri della Lega e con il voto favorevole delle minoranze e del Presidente Marco Squarta, il capogruppo pentastellato sottolinea l’importanza di "un piano da sottoporre alla Valutazione di Incidenza Ambientale e alle altre opportune autorizzazioni preventive per garantire la manutenzione ordinaria delle sponde della Nera, permettendo anche ai proprietari frontisti ed ai cittadini volenterosi di partecipare, attraverso regole d'intervento chiare, senza il rischio di incorrere in sanzioni o procedimenti civili e penali". (segue) (Ren)