Umbria: De Luca (M5s), un tavolo coi sindaci della Valnerina per prevenire rischio idrogeologico (2)

- De Luca ha aggiunto: “Gli effetti del cambiamento climatico sono ormai sotto gli occhi di tutti ed anche nella nostra regione incidono sempre di più nella vita quotidiana dei cittadini. Il rischio connesso ad eventi atmosferici e l'impatto rilevante sul ciclo idrologico e su tutte le fenomenologie ad esso collegate, costituiscono un elemento sostanziale di squilibrio e quindi di rischio per le popolazioni”. E ancora: "Solamente negli ultimi sessanta giorni ci sono stati almeno quattro episodi che hanno rappresentato situazioni di pericolo e di allerta per la popolazione, destando seria preoccupazione nella comunità della Valnerina, non da ultimo la caduta di alcune piante dall'argine del fiume Nera trascinate per chilometri dalla corrente. I cittadini pagano la tassa Tevere-Nera, ma né il fiume né la totalità dei fossi laterali risultano sotto la competenza del Consorzio, così tra le esigue risorse economiche in bilancio e il rimpallo di competenze ci troviamo di fronte alla totale assenza di manutenzione”. (Ren)