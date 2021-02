Milano: Bastoni (Lega) su aggressore ucciso da poliziotto, nel quartiere dieci anni di abbandono e si vede il risultato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Inizierò a meravigliarmi quando questi episodi non si verificheranno. Dieci anni di abbandono della zona e questo il solito risultato". Così in una nota Massimiliano Bastoni, consigliere comunale e regionale della Lega, commenta l'episodio di questa notte a Milano in via Sulmona, tra piazzale Bologna e via Varsavia, in cui un 45enne è rimasto ucciso da due colpi di arma da fuoco esplosi da poliziotto. "Ormai il Corvetto - conclude Bastoni - è un quartiere abbandonato da Dio, dal sindaco e dall'autorità giudiziaria. Tutto può capitare tra droga, criminalità e degrado. Il cocktail micidiale che la sinistra ha preparato per i suoi abitanti". (com)