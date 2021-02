Repubblica Ceca: Covid, Israele ha inviato 5 mila dosi del vaccino di Moderna (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo del governo ha anche indicato Israele come un modello per la Repubblica Ceca in termini di tempestività ed efficacia con le quali sta vaccinando la sua popolazione. "Sarebbe una testimonianza delle nostre perduranti relazioni eccellenti se riuscissimo ad apprendere dall'esperienza israeliana e ad usarla in Repubblica Ceca", si legge nella missiva secondo quanto riporta "Seznam Zpravy". Il testo è datato 5 gennaio. Alcune settimane fa tanto il premier quanto il presidente ceco, Milos Zeman, hanno reso noto che avevano scritto alle autorità israeliane per ricevere aiuto nell'organizzazione di una campagna vaccinale. Non avevano però accennato a una richiesta di dosi di vaccino aggiuntive. (Vap)