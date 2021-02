I fatti del giorno – Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Covid: Bertolaso, a Brescia terza ondata pandemia - "Allo stato attuale, la situazione è sotto controllo e gestibile rispetto all'autunno passato, in tutto il territorio regionale, tranne in provincia di Brescia, dove siamo di fronte alla terza ondata della pandemia. Uno stato che va aggredito immediatamente". Lo ha dichiarato Guido Bertolaso durante il suo intervento in Consiglio regionale a Palazzo Pirelli. (segue) (Rem)