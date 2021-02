I fatti del giorno – Milano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Vaccini: Moratti, chiesto a ministero rimodulazione somministrazione - "Abbiamo richiesto, con comunicazione al ministero, la rimodulazione delle schedule vaccinali per soggetti sieropositivi al Covid-19, in modo da prevedere o la somministrazione di una sola dose o il posticipo di sei mesi per la sua somministrazione". Lo ha dichiarato la vicepresidente Letizia Moratti nel suo intervento nell'aula di Palazzo Pirelli. " Una eventuale risposta positiva ci permetterebbe di avere maggiore disponibilità di vaccino che – a oggi – è la risorsa scarsa" ha aggiunto Moratti. (segue) (Rem)