I fatti del giorno – Milano (3)

- - Milano: da domani Comune riattiva Area C, esenzioni per sanitari e chi va a vaccinarsi - Da domani, mercoledì 24 febbraio, verrà riattivata Area C, la ztl che riguarda l'area all'interno della Cerchia dei Bastioni. In considerazione dell'attuale situazione pandemica l'amministrazione comunale ha però deciso una rimodulazione degli orari: le telecamere saranno accese dalle ore 10 (anziché dalle ore 7.30) e fino alle ore 19.30, per evitare il sovraccarico di passeggeri sulle linee di trasporto pubblico nella fascia oraria 8-9, ad oggi quella maggiormente sollecitata e a rischio di saturazione. La decisione - ribadisce una nota di Palazzo Marino - è stata presa a seguito delle comuni analisi e considerazioni effettuate con la Prefettura. Il costante aumento del traffico veicolare registrato nelle ultime settimane, +19 per cento di ingressi di auto in città rispetto al periodo pre Covid, ha determinato un innalzamento delle polveri sottili e per questo si ritiene necessario adottare provvedimenti di contenimento della congestione causata dai veicoli privati. Inoltre, sempre con l'obiettivo di contenere l'innalzamento dei livelli di Pm10 e NO2 nocivi per la salute dei cittadini, visto anche l'aumento delle temperature esterne, già da lunedì 22 febbraio è fortemente raccomandato, quando non obbligatorio per le misure del Piano Aria del Bacino Padano e della Regione Lombardia, l'abbassamento di un grado della temperatura in abitazioni, luoghi di lavoro, esercizi commerciali. (segue) (Rem)