I fatti del giorno – Milano (4)

- - Imprese: causa pandemia Fiera Milano chiude 2020 con 74 milioni di ricavi, contro i 280 del 2019 - La pandemia pesa sui conti di Fiera Milano, che dai dati preconsuntivi consolidati dell'esercizio 2020, non ancora assoggettati a revisione legale e che verranno approvati dal Consiglio di amministrazione il 15 marzo 2021, registra ricavi per 74 milioni di euro, rispetto ai 280 milioni del 2019. L'Ebitda è di 10,4 milioni di euro, rispetto a 106 milioni di euro nel 2019, all'interno del range di 8-12 milioni di euro comunicato al mercato. La posizione finanziaria netta, ante effetti Ifrs 16 registra un debito netto per 24 milioni di euro, rispetto ad una disponibilità netta di 68 milioni di euro al 31 dicembre 2019. L'indebitamento finanziario netto comprensivo della lease liability Ifrs 16 ammonta a 477 milioni di euro (rispetto a 405 milioni di euro nel 2019). "I dati preliminari consolidati dell'esercizio 2020 confermano un andamento della gestione fortemente condizionato dalla pandemia Covid-19 che ha contratto fortemente le attività del settore fieristico e congressuale", sottolinea una nota di Fiera Milano, che ricorda che "per contrastare gli effetti di questa situazione, la società ha posto in essere importanti azioni di riduzione dei costi, relative, tra gli altri, alla gestione dei quartieri e al personale. In questo ambito, nel corso del mese di dicembre, Fiera Milano e Fondazione Fiera Milano hanno concordato una temporanea riduzione dei canoni di locazione dei siti fieristici di Milano e Rho e del centro congressi MiCo per l'anno 2020. L'importo complessivo della riduzione pari a 14 milioni di euro è stato proporzionalmente allocato sui singoli contratti di locazione in essere tra Fondazione Fiera Milano, Fiera Milano e Fiera Milano Congressi". (segue) (Rem)