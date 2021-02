I fatti del giorno – Milano (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - Caso Genovese: imprenditore chiede scarcerazione per disintossicarsi - Alberto Genovese ha depositato al gip di Milano, tramite i suoi legali, un'istanza in cui chiede la sostituzione della misura cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari in una struttura terapeutica dove poter curare la sua tossicodipendenza. L'imprenditore 43enne si trova nel carcere di San Vittore dallo scorso 7 novembre su disposizione del gip Tommaso Perna con le accuse di violenza sessuale, sequestro di persona, lesioni personali e cessioni di droga perché tra il 10 e l'11 ottobre 2020 avrebbe tenuto contro la sua volontà per 20 ore e stuprato ripetutamente una 18enne dopo una festa a base di alcol e droga organizzata nel suo attico noto come "Terrazza sentimento". Prima di esprimersi il giudice dovrà ricevere una parere della Procura sull'istanza. (Rem)