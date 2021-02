Giornalisti: Verna (Cnog), solidarietà a Il Tirreno, basta atti intimidatori in rete

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti Carlo Verna è intervenuto sulle minacce indirizzate al quotidiano “Il Tirreno” e plaude all’immediata reazione della ministra dell’Interno . “Ringraziamo la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese - ha dichiarato Verna - per la tempestività con cui, confermando una sensibilità che già abbiamo apprezzato in passato, ha affrontato la questione delle gravissime minacce giunte via social ai colleghi del Tirreno, cui va la nostra piena solidarietà e vicinanza. Al tavolo del coordinamento sugli atti intimidatori contro i giornalisti preannunciato dal Viminale porremo anche un tema che è parte della questione, quello del ‘Far web’. Come ha ben fatto il Garante per la privacy, introducendo regole precise a tutela dei minori, sarà bene mettere a punto in tempi brevi normative più rigorose per evitare che un’occasione di maggior libertà di espressione si trasformi in possibilità di libera istigazione alla violenza”.(Ren)