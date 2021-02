Roma 2021: Sgarbi presenta il comitato elettorale ma apre a ipotesi ticket con centrodestra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vittorio Sgarbi, presidente del movimento politico Rinascimento, ha presentato questa mattina a piazza Navona il comitato promotore per la campagna elettorale per Roma 2021. Le liste a sostegno di Sgarbi, che per ora corre da solo come candidato sindaco per la Capitale, sono Geo (Ambientalisti e animalisti europei), Italia libera, rappresentata dall'avvocato Carlo Taormina e Mci, Movimento cittadini italiani, guidato dall'economista Nino Galloni. Segretario politico sarà Cristiano Aresu. Una presentazione all'aria aperta perché "Raggi ci ha interdetto le sale di palazzo Braschi, che io conosco molto meglio di lei avendoci fatto diverse mostre, ma non mi importa", ha detto Sgarbi. "C'è un diritto alla bellezza di cui ognuno di noi è tutore - ha spiegato -, bisognerebbe integrare l'articolo primo della Costituzione con 'l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro e sulla bellezza'. Nel panorama generale di partiti, che non sanno che sono e dove stanno e rinvieranno le elezioni a ottobre, mi sembrava fondamentale che ci fosse un partito della cultura, ovvero Rinascimento". La formula è la stessa con cui Sgarbi ha vinto le elezioni a Sutri, cittadina in provincia di Viterbo, tuttavia su Roma la sfida è ben più complessa.Quindi, in campo sì, ma porte aperte al centrodestra con la prospettiva di un ticket per ricoprire il ruolo di vicesindaco con delega alla Cultura. E a quanto apprende "Agenzia Nova" ci sarebbero già state interlocuzioni in questo senso con alcune forze politiche della coalizione. Perché, se è vero che "il futuro sindaco di Roma" deve "essere un simbolo della cultura italiana", ha detto Sgarbi, è vero anche che "è importante che ci sia il Rinascimento, qui a Roma come a Milano e a Napoli" e quindi "è evidente che o il centrodestra converge su di me o io faccio una lista che va contro il centrodestra e che poi al ballottaggio potrà andare anche con il centrodestra". Tuttavia "se loro (il centrodestra, ndr) hanno un candidato, e forse ce lo hanno ma non sono io - ha aggiunto Sgarbi -, è chiaro che si dovrà fare un accordo e non posso negare, senza alcun opportunismo, che l'accordo dal sindaco all'assessore alla Cultura sia un accordo logico. È chiaro che quell'assessore alla Cultura avrà un ruolo primario, tanto è vero che l'assessore precedente" della giunta Raggi "Bergamo, è stato anche vicesindaco".Sugli altri candidati "non posso immaginare che arrivino Gualtieri o Calenda, che certamente è un fenomeno ma non è il sindaco di Roma, ha un'esperienza distaccata della città, io ho una esperienza fisica dei monumenti e della cultura di Roma" e sulla sindaca Virginia Raggi, che ha lanciato la sua ricandidatura per le elezioni amministrative del 2021, "che ci sia o non ci sia" nella corsa elettorale "il destino di Raggi è tale che non cambierà niente per la città", ha commentato Sgarbi. Infine, punto centrale del programma saranno la cultura e gli spazi culturali. "Parigi viene identificata con il Louvre, Roma non si identifica con nessun museo ma potrebbe essere tutti i musei possibili, Roma è l'unica città in cui si possono attraversare tutti i secoli della storia - ha sottolineato Sgarbi -. Il Palazzo delle Esposizioni è stato chiuso per un tempo indeterminato, l'unica buona azione, che però ha fatto Salvatore Settis e non Raggi, è stato mediare per un museo, quello di villa Torlonia, che però deve ospitare 650 opere e non solo le 100 presentate in questa fase. Qui c'è un museo che è il terzo nel mondo, i Musei Vaticani: uno spazio da 7 milioni di visitatori all'anno che vengono a Roma a cercare la città dei papi e si trovano una Roma democristiana o forse la Roma di Raggi. Io dico - ha concluso - innalziamo Roma e facciamo ripartire la città". (Rer)