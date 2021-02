Scuola: Casa (M5s), approvato mio odg su opportunità maggiore tutela per studenti rimasti indietro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vittoria Casa, deputata del Movimento cinque stelle e presidente della commissione Cultura, Scienza e Istruzione alla Camera, ricorda che "c'è tempo fino a tutto il mese di giugno per utilizzare le risorse destinate al Fondo per le politiche della famiglia, fondi che servono per contrastare la povertà educativa e dare opportunità di recupero ai minori". In merito al decreto Milleproroghe, la parlamentare aggiunge in una nota: "L'approvazione del mio ordine del giorno impegna il governo a considerare l'opportunità di tutelare maggiormente le alunne e gli alunni che si sono allontanati dalla scuola. Per farlo, occorre innanzitutto riportare la didattica in presenza e in sicurezza negli istituti di ogni ordine e grado. In caso di inderogabili necessità di chiusura, l'ordine del giorno impegna l'esecutivo a cercare di tutelare soprattutto gli studenti che vivono in quartieri nei quali la dispersione scolastica raggiunge livelli preoccupanti". L'esponente del M5s, poi, osserva: "A tal fine, il governo dovrebbe assicurare la disponibilità di strumenti elettronici, la connessione in rete, la disponibilità di educatori di sostegno e la somministrazione di pasti per i bambini più indigenti, anche in caso di chiusura della mensa scolastica. Tutto ciò prevedendo anche stanziamenti straordinari". (Com)