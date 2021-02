Milano: Fd'I su Area C riattivata, mossa del Comune solo per fare cassa, smog non diminuirà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Domani verrà riattivata l'Area C. Una mossa, questa, che può avere come obiettivo del Comune di Milano solo quello di far cassa". Commenta così in una nota la riattivazione della Ztl nella cerchia dei bastoni prevista per domani in città il consigliere comunale di Fratelli d'Italia a Milano, Riccardo De Corato. "Due sono le conseguenze prevedibili: la prima è che lo smog non diminuirà, la seconda è che i mezzi di Atm saranno ancora di più assembrati", aggiunge. "Nonostante i nostri ripetuti appelli, nonostante le proteste di tante categorie fra le quali tassisti e commercianti, il sindaco Sala ha deciso di confermare la riattivazione di Area C", osserva l'eurodeputato Carlo Fidanza sostenendo che "l'assessore Maran si è difeso dicendo che non si può pensare di uscire dalla pandemia tornando al Novecento. Probabilmente Maran non si è accorto che la fine dell'emergenza è ancora lontana e che adesso occorre garantire la sicurezza dei milanesi permettendo loro di girare la città con i mezzi privati, invece di assembrarsi su quelli pubblici".(com)