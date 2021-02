Covid: da Nato a Tunisia 100 mila mascherine e 15 mila tute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Tunisia ieri ha ricevuto 100 mila mascherine Ffp2 usa e getta e 15 mila tute usa e getta per la protezione dal Pandemic response trust fund della Nato. Lo si apprende dall'Alleanza che ha spiegato che la donazione è stata coordinata dal Centro euro-atlantico di coordinamento della risposta ai disastri (Eadrcc) della Nato in seguito alla richiesta di assistenza internazionale della Tunisia ed è stata possibile grazie ai contributi finanziari di Belgio, Germania e Norvegia. I dispositivi di protezione individuale saranno distribuiti nel principale ospedale militare di Tunisi, nel nuovo ospedale militare di Sfax (sud della Tunisia), nell'ospedale militare di Bizerte (nord della Tunisia) e Gabes (sud della Tunisia) e altre strutture mediche militari. L'acquisto e il trasporto degli articoli medici è stato coordinato dall'Agenzia per il supporto e gli appalti (Nspa) della Nato. La Tunisia è il primo partner nella regione del Medio Oriente e del Nord Africa che riceve il sostegno della Nato per affrontare le conseguenze del peggioramento delle condizioni del Covid. Ad oggi, sei pacchetti di assistenza Nato per il Covid sono stati approvati per i partner Nato e cinque pacchetti di assistenza per gli alleati. (Beb)