Giustizia: Delmastro (Fd'I), su prescrizione nessuna discontinuità

- Andrea Delmastro, deputato di Fratelli d'Italia e responsabile Giustizia di Fd'I, sottolinea: "Sull'istituto della prescrizione molto mal di pancia di governo, ma nessuna discontinuità rispetto alla infausta parentesi bonafediana al dicastero della Giustizia. Respinto anche l'ordine del giorno di Fratelli d'Italia" al decreto Milleproroghe all'esame dell'Aula della Camera "che impegnava il governo a superare la riforma di Bonafede". Il parlamentare aggiunge in una nota: "Il governo Draghi sembra sempre più una prosecuzione del governo Conte bis, anche nei suoi aspetti più critici fra cui quello di trasformare i cittadini in sudditi sottoposti a processi a vita. Continueremo, anche solitariamente ma sempre orgogliosamente - conclude Delmastro -, a difendere principi di civiltà giuridica tra cui la ragionevole durata dei processi". (Com)